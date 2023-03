De ce nu s-a pensat Andreea Esca niciodată: „În sfârșit, sunt la modă” Andreea Esca nu s-a pensat niciodata, deși pare foarte greu de crezut acest lucru! Este o femeie cocheta, in pas cu moda, insa cand vine vorba despre sprancene, nu lasa pe nimeni sa se atinga de ele. „Nu ma pensez pentru ca bunica mea, cand eram adolescenta, imi spunea tot timpul sa nu ma pensez pentru ca o sa mi se strice forma și sprancenele sunt frumoase așa. Eu o iubeam foarte mult și țineam la sfaturile ei, astfel incat nu a fost nimeni in stare sa ma convinga sa ma pensez. Uite ca acum au revenit la moda. In sfarșit, sunt la moda. Ce faceam daca nu mai aveam sprancene? Se poarta acum mari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

