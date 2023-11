Stiri pe aceeasi tema

- Romanul care lucreaza in constucții și-a chemat soția și cei 3 copii sa-l viziteze in Belgia. Orbit de gelozie, și-a acuzat partenera de infidelitate. Apoi, a supus-o unor umilințe greu de reprodus intr-un parc din zona in care statea. Acasa, a violat-o de mai multe ori și a sechestrat-o.Insa ororile…

- La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, jandarmi, politisti si angajati ai Distrigaz, care au procedat la oprirea furnizarii de gaz in vederea efectuarii reparatiilor."Am asigurat masurile de prevenire si stingere a incendiilor, am intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Pe 11 septembrie elevii din preuniversitar au inceput noul an școlar 2023-2024, fiind pastrat sistemul modular. Dar, nici nu a inceput bine școala, caci Ministerul anunța ca pe 27 octombrie va fi zi libera pentru elevii din Bucuresti.

- Gina Pistol iși dorește sa petreaca cat mai mult timp cu fiica ei, Josephine, iar prezentatoarea TV și Smiley au mers inclusiv in vacanțe impreuna cu micuța. Vedeta recunoaște ca nu este ii este ușor in rolul de mama și ca au existat provocari, dar chiar și așa, nu și-a dorit sa apeleze la ajutorul…

- Vedeta TV Irina Fodor a așteptat cu sufletul la gura momentul revenirii in Romania din America de Sud. Prezentatoarea reality-show-ului America Express, difuzat pe micile ecrane de Antena 1, a vorbit deschis despre provocarile cu care s-a confruntat in zonele cele mai periculoase. „Sunt multe de spus”.…

- Moderatorul matinalului de la Radio ZU a dezvaluit ca a ales sa iși transfere copiii de la școlile private in invațamantul public. Iata de ce nu a mai dorit ca Maria și Luca sa invețe intr-un astfel de mediu!

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la Mireasa, a explicat de ce nu iși mai expune copiii pe rețelele sociale. Mai mult, vedeta a avut parte și de o experiența neașteptata in timp ce se afla cu fiica ei pe strada.