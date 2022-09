Stiri pe aceeasi tema

- Nor de ceața densa a fost observat și astazi deasupra Chișinaului. Fenomenul persista de cateva zile. Internauții au publicat mai multe imagini pe rețele. Serviciul Hidreometeorologic de Stat a anunțat la data de 24 august ca este vorba despre praf de origine africana din regiunile Saharei, care a inrautațit…

- Gadilatul poate conduce la unele dintre cele mai adorabile reacții pe care le poate avea un copil. Insa oricat de amuzanta ar putea sa para aceasta forma de joaca, „tortura gadilatului” este teribil de inconfortabila pentru micuți. Unii experți in dezvoltarea copilului sunt de parere ca acest tip de…

- Se spune ca exista doua tipuri de persoane pe lume, cei care fac duș la primele ore ale dimineții și cei care prefer sa se racoreasca in cada, la seara. Care sunt beneficiile dușului de dimineața, fața de cel care se face pe timp de seara. Tu cum il preferi? De ce este indicat sa […] The post Cand sa…

- In pofida lucrarilor de reparare a liniilor de ecartament dublu spre portul Galați, menite sa faciliteze urcarea pe barje a cerealelor aduse in port de vagoane ucrainene, nicio tona de cereale ale țarii vecine nu a trecut inca pe aici. Cauza pare a fi lipsa locomotivelor care sa aduca vagoanele in port.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu iți sare in ajutor atunci cand este vorba despre curațenia casei. Ei bine, daca nu ai idee cum sa cureți cuptorul cu microunde, iar soluțiile cumparate de la magazin nu sunt deloc benefice, atunci trebuie neaparat sa incerci sa-l cureți…

- Situație tipic romaneasca, la Ministerul Mediului! Zeci de transportatori de materie prima feroasa sunt blocati in vami din cauza unei disfunctionalitati a portalului care a fostbimplementat tocmai pentru debirocratizare. Concret, incepand cu luna iulie 2022, a fost dat in folosinta un portal online…

- Locuitorii din Telangana se pregateau pentru ploi abundente, in urma avertismentului Departamentul Meteorologic al Indiei, dar nimeni nu s-a așteptat ca aversele sa fie insoțite de pești vii care au cazut din cer.

- Stapanii de caini știu cat de importanta și de speciala este legatura dintre animalul de companie și omul sau. Cainii sunt extrem de loiali, iubitori și ascultatori, deși trasaturile lor de caracter variaza in funcție de rasa. Ți s-a intamplat, vreodata, sa iți imbrațișezi cațelul și sa-i miroși blana?…