Paul Ipate, in varsta de 38 de ani, a fost vazut in ultima perioada mai mult in spectacolele de teatru și mai puțin pe micile ecrane. Actorul explica de ce a luat aceasta decizie.„La mine a fost tot timpul mai mult zona de teatru. Filmul este oricum o industrie mai puțin dezvoltata decat teatrul. Imi este mai ușor sa fac teatru decat film. Dar nu am parasit zona de film niciodata. Teatrul imi este mai ușor mie și pentru ca imi place poate și puțin mai mult, iar in teatru am mai multa putere de decizie decat in film.„Refuz castinguri daca nu consider ca sunt potrivit acolo și nu imi place nu ma…