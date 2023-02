De ce noua istorie a arcului ar trebui privită cu oarecare reticență Știrea momentului din arheologia preistorica vine, in mod clar, din Franța. Din nou din Franța, și din aceeași peștera Mandrin care, nu mai departe de anul trecut, ajungea pe prima pagina a publicațiilor de pretutindeni prin, zice-se, cele mai vechi dovezi ale existenței lui Homo sapiens in Europa. Apropo, unele de 56,800 de ani, cu peste 10.000 de ani mai vechi decat tot ce se știa pana atunci. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

