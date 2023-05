Stiri pe aceeasi tema

- Rusia impartaseste pozitia potrivit careia conflictul ucrainean nu trebuie inghetat, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, care, pe de alta parte, spune ca este prematur sa se vorbeasca despre o solutionare pasnica a razboiului, scrie presa romana .

- Administratia de la Moscova a salutat, joi, conversatia presedintelui Chinei, Xi Jinping, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, semnaland ca sunt utile initiativele pentru oprirea conflictului din Ucraina, potrivit cotidianului Le Monde."Noi suntem pregatiti sa salutam orice actiune care…

- Publicam in serial „Cronica anonima a mișcarilor naționaliste din Romania” pe care o consideram o necesitate impusa de actualul contex global cel puțin aparent favorabil reafirmarii mișcarilor radicale […] […] XI. Legionarii și comuniștii 1. Lovitura de stat de la 23 august 1944 Se știe ca la 23 august…

- In lumea pariurilor sportive, nu exista o abordare unica pentru toți. Fiecare persoana are propriul stil de pariere, bazat pe trasaturile sale de personalitate și pe experiența sa cu sportul și cu pariurile. Mai jos vom discuta despre felul in care poți depista care este stilul tau de pariere și vom…

- Prim-ministrul, Dorin Recean susține ca „reglemenarea conflictului transnistrean se va produce prin mijloace pașnice”, iar acest lucru deja se intampla. De asemenea, premierul roman, Nicolae Ciuca a menționat ca „este nevoie de dialog și soluționarea acestuia trebuie sa se faca absolut pe cale pașnica”.

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru gestionarea a 3.557 de evenimente, dintre care 2.235 circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.322 circumscrise situatiilor de urgenta.Potrivit unui comunicat al MAI, la nivelul structurilor de politie au fost…

- Stire de presa IN CONTINUARE ALATURI DE UCRAINA Odata cu inceperea conflictului din Ucraina, politistii de imigrari sunt in continuare in permanenta legatura cu partenerii institutionali, in vederea identificarii si implementarii celor mai bune decizii in functie de dinamica situatiei. De la inceperea…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut astazi, 24 februarie 2023, o intrevedere cu Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, aflat in vizita de lucru la București, anunța Biroul de presa al Guvernului.La aproape un an de la ultima intrevedere, in…