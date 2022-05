De ce ne-au luat voturile date Moldovei la Eurovision! Explicația oficiala a EBU! Parca mai ceva ca niciodata! Finala Eurovision 2022 s-a incheiat deja de zile bune, dar scandalul continua. Eda Marcus, prezentatoare TVR, ar fi trebuit sa intre sambata seara in legatura directa cu Torino pentru a anunța voturile juriului de specialitate din Romania. Acest lucru nu s-a mai intamplat, invocandu-se atunci probleme tehnice. Adevaratul scandal a aparut cand ne-au fost luate voturile date Moldovei la Eurovision și oferite, in schimb, Ucrainei. Țara care de altfel a și caștigat ediția din acest an a concursului…