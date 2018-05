Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile de cand a confirmat faptul ca va deveni mama, Betty Salam a facut primele declarații despre sarcina și despre planurile de viitor. Cantareața nu a planuit sa aiba un copil acum, iși dorea peste cațiva ani, insa daca s-a intamplat, il primește ca pe un dar de la Dumnezeu. „Am puține…

- Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori anuale creștine, pentru ca se comemoreaza Invierea lui Hristos, fiul lui Dumnezeu, dar tocmai de aceea e și motiv de bucurie. Și daca nu petrecem Sarbatorile Pascale alaturi de cei dragi, le putem trimite Felicitari de Paște 2018 sau mesaje haioase,…

- Prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, Mihaela, și-a aniversat una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Ea a spus exact ce simte pentru omul respectiv. Mihaela Borcea, care are un nou iubit , și-a aniversat tatal, care a implinit 78 de ani. femeia de afaceri a organizat o petrecere…

- "Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasa din liceu. O fata vesela și plina de viața, la care m-am gandit mereu cu drag, de cate ori imi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Cand am facut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum imi place mie sa zic ?, mi-a scris…

- Mihaela Borcea, fosta soție a omului de afaceri Cristi Borcea, a ajuns pe masa de operație. Ea a suferit o intervenție chirurgicala in Austria. Femeia de afaceri Mihaela Borcea a fost operata de urgența, potrivit spynews.ro . Fosta partenera de viața a lui Cristi Borcea a suferit o intervenție chirurgicala…

- Duminica am reusit, timp indelungat, sa ma las invaluita in lumina si sa nu dau gandurilor nicio forma. Am vrut sa ma detasez de orice apasare, de orice realitate cenusie, de orice mi-ar umbri zambetul. Si am reusit. Am privit cerul si parca l-am redescoperit, lasand acel albastru sa imi…