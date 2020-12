De ce Maia Sandu trebuie să renunțe la cetățenia română Astfel de paradoxuri exista in statul nostru, unde chiar și in Declarația de Independența ideea principala o constituie ”eliminarea consecințelor politice și juridice ale Pactului Molotov-Ribbentrop”. Principala ”consecința” a acestui document in istoriografia romaneasca este considerata anexarea Basarabiei de catre Principala ”consecința” a acestui document in istoriografia romaneasca este considerata anexareade catre Uniunea Sovietica . Și se pare ca toata independența moldoveneasca a fost creata pentru a ”lichida” acest fapt dureros pentru București. Merita sa amintim faptul ca, in 2013, Curtea Constituționala a Moldovei a hotarat ca Declarația de Independența prevaleaza asupra textului… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Curtea Constituționala a confirmat rezultatul alegerilor din 15 noiembrie și a validat mandatul Maiei Sandu la funcția de președinte al țarii. Totodata, Curtea Constituționala ii cere Parlamentului sa instituie mecanisme de sancționare prompta a discursurilor de ura și…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar utilizeaza Curtea Constitutionala a Republicii Moldova pe post de instrument politic. Declaratia apartine presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, care spune ca aceleasi instrumente le-a folosit si fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, noteaza IPN.

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar utilizeaza Curtea Constituționala a Republicii Moldova pe post de instrument politic. Declarația aparține președintelui in exercițiu, Igor Dodon, care spune ca aceleași instrumente le-a folosit și fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, noteaza IPN. „Ei incearca…

- CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Președintele in exercițiu, Igor Dodon, a declarat ca ceea ce s-a intamplat ieri in Parlament a fost o rușine, votul asupra proiectelor de lege a avut loc in condiții de haos și ca deja demult nu mai este clar cine se afla in opoziție. © Sputnik / Mihai CarausDodon: Sunt…

- În anul 2016, Curtea Constituționala condusa de Alexandru Tanase a restabilit dreptul moldovenilor de a-și alege direct președintele. Curtea a fost sesizata de un grup de deputați liberal-democrați. Aceștia au contestat procedura de modificare a Constituției în anul 2000, când…

- Candidatul electoral al PLDM la alegerile prezidentiale, Tudor Deliu, a votat. "Am votat pentru un presedinte care sa reprezinte cetatenii Republicii Moldova atat in tara cat si peste hotare, care sa ne scoata din izolare.

- CHIȘINAU, 1 oct – Sputnik. Moldova și Rusia au premisele necesare pentru dezvoltarea și extinderea cooperarii reciproc avantajoase, precum și pentru restabilirea completa a legaturilor comerciale și economice. Declarația a fost facuta de premierul Ion Chicu in discursul sau rostit in cadrul Forumului…

- Curtea Constituționala a blocat, in principiu, inițiativa de modificare a Constituției, agreata cu Comisia de la Veneția. Declarația a fost facuta de ministrul Justiției Fadei Nagacevschi in cadrul unei conferințe de presa.