Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva intoarcerii la birou nu pare sa fie pe placul multor angajati chiar si dupa ce va trece criza sanitara. Noua din 10 romani spun ca ar prefera sa lucreze de acasa sau in regim hibrid si pe viitor, conform unui sondaj, citat de stiri.tvr.ro. Patronii sunt insa ceva mai retinuti si spun ca…

- O inșelatorie ”clasica” a reaparut in Romania. Este vorba despre inșelatoria ”angajatul de la utilitați” cu varianta ”factura neincasata”. Este foarte simpla și funcționeaza de mulți ani. Escrocii ii vizeaza pe oamenii in varsta, care sunt mai puțin atenți și mai lipsiți de aparare. Cum funcționeaza…

- “Pandemia a remodelat industria beneficiilor in 2020, un an de schimbari radicale pe toate planurile, cu impact in business si in viata personala. Companiile si angajatii au trebuit sa se adapteze la munca la distanta si la o cerere mare de beneficii digitale care se potrivesc unui nou set de nevoi…

- La un an de pandemie, 3 sferturi dintre angajați spun ca au fost cel puțin la fel de productivi lucrand de acasa La un an de la declararea Starii de Urgența in Romania in contextul pandemiei de COVID-19, Zitec , lider pe piața de IT & digital marketing din Romania, releva rezultatele studiului național…

- Cifra de afaceri bruta a scazut cu 33%, la 3,46 miliarde dolari, de la 5,18 miliarde dolari in 2019, scrie news.ro . "Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reusit in 2020 sa-si protejeze si sa-si mentina in functiune unitatile de productie – rafinariile Petromidia Navodari…

- Reporter: Pandemia a afectat intreaga economie, inclusiv piata birourilor. Cum arata viitorul pentru acest sector? Stefan Tudos : Pandemia a fost si continua sa fie si un experiment la scara larga pentru fezabilitatea si impactul sistemului de lucru de la distanta pe termen lung. Companiile au accelerat…

- Pandemia a transformat radical piața muncii. Mulți romani vor sa lucreze in continuare de acasa, chiar daca se vaccineaza, alții vor sa-și schimbe jobul sau chiar meseria Pandemia a schimbat prioritațile pe piața muncii. Mulți oameni vor acum sa lucreze de acasa, chiar daca se vor vaccina anti-Covid.…

- Lipsa accesului la unele informatii, lipsa motivatiei, a atentiei in timpul cursurilor si a interactiunii umane sunt minusurile pe care le mentioneaza tinerii romani implicati in programe de studiu in strainatate. Pandemia a limitat experienta vietii de student a tinerilor din Romania care urmeaza…