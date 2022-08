Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce se intimpla astazi este prabușirea ideilor de globalizare, a unei Europe unite, unui guvern mondial unic. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un interviu acordat Rossiyskaya Gazeta de Andrey Konchalovsky, renumit regizor, scenarist, producator, personalitate publica și politica, președinte…

- Uite si eu cu ce apasari ma prezint, in toi de weekend, la intalnirea cu voi: aveti regrete-n viata? Si nu ma las, continuu in aceeasi nota! Va pare rau de ceva ce nu ati apucat sau nu ati indraznit sa faceti? V-ati lipsit, de buna voie, de ceva? V-ati reprimat dorinte, visuri, idealuri, nazuinte, din…

- Fata de la cimitir. De fapt, pentru deplina corectitudine, e fata de langa cimitir. Acolo, in coasta acestui loc, isi avea, pe cand eram copii, casa. Dar bunica, Dumnezeu s-o ierte, asa zicea, de fiecare data, cand ea venea la mine, dintr-un capat al satului in celalalt, ca sa ii dau temele pe cateva…

- Sociologul Mirel Palada a prezentat modul in care fluctueaza intenția de vot pentru principalele partide politice din Romania. „PSD-ul s-a erodat de pe la un 34-35% cat era, a coborat spre 30. Da semne de sughiț, uneori incepe și cu 27-29%, dar, in general, in jur de 30%. S-a intamplat asta pentru ca……

- Lumea fashion, mereu surprinzatoare și in continua schimbare vine cu noutați și in acest an. Basic este un stil de mult uitat, pentru ca acum oricat de simple sunt articolele vestimentare și accesoriile, fiecare persoana pune propria amprenta asupra outfit-ului final. Astfel apar fel și fel de ...

- Chiar așa: azi vreau, țin, intenționez sa fiu simpla. Așa cum, poate, nu am mai fost de ceva vreme. Banuiesc, ca mulți dintre voi. Viața, societatea, lumea ne fac sa renunțam, fara sa vrem, la simplitate. O pierdem. Ne e, poate, rapita. O uitam. Nici nu ne mai amintim de ea. Și devenim… Nu, eu am devenit,…

- Cunoscutul futurolog Richard van Hooijdonk vine la Iasi, in 27 mai, la IQ Digital Summit, pe scena Teatrului National, unde va vorbi despre viitorul organizatiilor si despre cum ar trebui sa ne pregatim pentru schimbarea continua. Anuntul a fost facut de Dan Radu pe pagina sa de Facebook. "Am fost la…

- Deși scumpirile in lanț au dat navala peste romani, tot avem prețuri mici fața de restul UE, considera Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Lumea abia mai face fața scumpirilor, insa Chirițoiu acuza romanii ca sunt paranoici. Acesta ii indeamna sa vada și partea plina a paharului.…