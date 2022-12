Stiri pe aceeasi tema

- Acordul pentru energia verde semnat, sambata, la Bucuresti, intre Romania, Georgia, Ungaria si Azerbaidjan prevede realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrica de aproape 1.200 de kilometri, realizat in sase ani. Se lucreaza la studiul de fezabilitate. Acordul in domeniul energiei…

- Creditarea bancara trece, sub impactul inflatiei ridicate, printr-o perioada de reasezare, iar accesul la finantare pentru achizitia unei locuinte se restrange, in conditiile in care dobanda de politica monetara a crescut drastic in ultimul an, de la 1,75% in noiembrie 2021, la 6,75% in noiembrie 2022.…

- „Preturile au crescut peste tot in Uniunea Europeana si la noi au crescut, este o realitate, dar nu este in Romania cea mai scumpa hrana din Uniunea Europeana. Daca nu credeti, sa imi dati posibilitatea sa va arat preturile din tarile unde eu am fost si pe care le-am fotografiat ca sa fac o comparatie",…

- Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen – GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti. Inaltul oficial se afla in Romania pentru…

- Secretarul general al guvernului, Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au anunțat vineri, 11 noiembrie, ca guvernul a decis, prin ordonanța de urgența, revenirea la piața reglementata a energiei electrice.Piața energiei va fi reglementata pana in martie 2025, a declarat Virgil…

- Mașinile electrice au avut un nou trimestru excelent in Europa, inclusiv in Romania, deși in cateva țari apar scaderi. Datele ACEA arata ca mașinile diesel sunt in continuare in declin, dar scaderea s-a mai domolit in aceasta vara. Ce țari stau cel mai bine la fiecare capitol.

- O asociatie a farmaciilor independente atrage atentia, luni, asupra faptului ca, in plin sezon rece, in Romania lipsesc antibioticele, in special cele pentru copii.Potrivit unui comunicat al Asociatiei Farmaciilor Independente Ethica, organizatie care reuneste farmacii din 31 de judete si din Bucuresti,…

- Emoțiile de sambata noapte, cand autoritațile au anunțat „imperativ necesara evacuarea”, s-au disipat aici, in localitatea cea mai vestita a ultimilor ani din Munții Apuseni. Lacul e stabil. Au ramas, in schimb, temerile locuitorilor. „Noi suntem lasați de izbeliște. Nimic nu se face și toata lumea…