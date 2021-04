De ce „Jos Iohannis”? Cu o inexplicabila timiditate protestele ultimelor zile au ajuns la „Jos Iohannis”. Ar fi trebuit inca de acum doua luni și jumatate sa auzim asta. Sindicaliștii din Poliție, din Sanatate, fermierii care au ajuns la București, pensionarii, zeci sau sute de mii de persoane in total ar fi trebuit sa inceapa cu asta, ca președintele […] The post De ce „Jos Iohannis”? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie picheteaza marti Guvernul si Parlamentul printre revendicari aflindu-se actualizarea normei de hrana, eliminarea discriminarilor la care sunt supusi politistii judiciaristi si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului…

- Sindicalistii din Politie picheteaza marti Guvernul si Parlamentul printre revendicari aflindu-se actualizarea normei de hrana, eliminarea discriminarilor la care sunt supusi politistii judiciaristi si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului…

- Reprezentantii Federatiei SANITAS protesteaza in fata Parlamentului Foto: Adriana Turea Reprezentantii Federatiei SANITAS protesteaza in fata Parlamentului. Participa membrii ai organizatiilor din Harghita, Iasi Vaslui, Constanta, Prahova si Bucuresti. Sindicalistii cer alocarea…

- Zeci de sindicaliști din Ministerul de Interne, ceferisti si angajati din sistemul sanitar picheteaza astazi sediul Guvernului si sediile partidelor de coalitie, nemulțumiți de masurile de austeritate...

- Astazi, 1 februarie 2021, cand implinesc fix 31 de ani de activitate sindicala, membrii Consiliului Național al Federației SANITAS au Post-ul Conducerea SANITAS Dambovița a participat la protestul de azi de la București! Sindicaliștii din sanatate au fost tratați cu indiferența la Guvern! apare prima…

- Mars al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" Foto arhiva: Adriana Turea. Nu trece o zi fara proteste în Bucuresti. Joi este anuntat un mars al Federatiei "Solidaritatea Sanitara", care va începe în aproximativ o ora la Ministerul Muncii. Sunt…

- La aceasta ora sunt cateva zeci de persoane adunate in fața sediului Ministerului de Finațe. Vorbim despre sindicaliști din mai multe domenii cheie, cum ar fi Aministrație, Poliție, Educație, dar și din domenii sociale.Oamenii sunt nemultumiți de mai multe masuri anuțate de autoritați, cum ar fi inghețarea…

- Manifestațiile sindicaliștilor au loc joi, la București, in Piata Victoriei in intervalul orar 12.00-14.00, si in fata prefecturilor din mai multe județe, in intervalul orar 14.00-15.00.„Trebuiau marite salariile la personalul auxiliar - infirmiere brancardieri, personal TESA, este nevoie de reducerea…