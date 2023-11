Stiri pe aceeasi tema

- Alexia și Aris Eram formeaza o echipa puternica la America Express - Drumul Soarelui. Cei doi au reușit sa impresioneze telespectatorii cu ambiția, energia pozitiva și educația de care au dat dovada. Iata care este motivul pentru care tanara nu a mers in cea mai senzaționala aventura din viața ei alaturi…

- Gabriela Cristea a decis sa plece de acasa la 18 ani și tot atunci și-a luat viața in propriile maini. Prezentatoarea TV spune ca nu a mers la inmormantarea mamei sale, știind ca relația dintre ea și familia este mult prea tensionata, iar prezența ei ar fi agitat și mai mult spiritele.

- Cornelia și Lupu Rednic sunt casatoriți de 30 de ani, dar nu au copii. Mariajul lor e unul fericit și acum tocmai pentru ca au stabilit cateva reguli clare la inceputul mariajului lor. Deși fac echipa și pe scena, la munca, dar și acasa, Cornelia și Lupu Rednic nu s-au plictisit unul de altul și de…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fost cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc și i-au surprins pe Alice Peneaca și iubitul ei, Dragoș Caliminte. Cei doi au trecut pe la un bancomat, apoi au ajuns intr-o farmacie.

- Anamaria Prodan a avut prima reacție dupa ce a aflat ca Flavius Nedelea, fostul ei iubit, are o relație cu Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi. Impresara nu și-a schimbat parerea despre omul de afaceri.Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a avut o relație de scurta durata cu Flavius…

- Larisa Iordache, in varsta de 27 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Cristian Chirița și pentru prima oara, gimnasta a marturisit ca s-a gandit la casatorie. Larisa Iordache a vorbit in podcastul Ilincai Vandici despre relația pe care o are cu iubitul ei.„Nu sunt ceruta in casatorie.…

- Fiul Anamriei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf implinește 15 ani, iar acesta a avut parte de o frumoasa petrecere organizata de mama lui, insa mai devreme decat ar fi trebuit. Care este motivul pentru care Anamaria Prodan l-a sarbatorit mai devreme pe Bebeto. Reghe a lipsit de la petrecerea fiului…

- Flavius Nedelea este barbatul cu care Anamaria Prodan a avut o scurta relație dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf. Acum, omul de afaceri se iubește cu Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi, și a facut primele declarații despre relație.Flavius Nedelea a intrat in atenția presei dupa ce Anamaria Prodan…