De ce își închide Apple magazinele Apple a decis miercuri sa inchida temporar 30 dintre magazinele sale de vanzare cu amanuntul din SUA, urcand numarul total al magazinelor inchise la nivel național la 77. Șefii de la Apple au invocat un varf al pandemiei de coronavirus in SUA, potrivit Market Watch . Magazinele afectate sunt in Alabama, California, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada, Oklahoma, Texas și Utah. "Datorita condițiilor actuale de COVID-19 in mai multe comunitați pe care le deservim, inchidem temporar magazinele din aceste zone", a declarat un purtator de cuvant al Apple intr-un comunicat de presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

