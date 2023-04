Stiri pe aceeasi tema

- Roberto, unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Mireasa, acuzat de fosta iubita ca nu și-ar fi asumat rolul de tata, e convins ca iși va intalni sufletul pereche in Casa ”Mireasa”. Ce parere are tanarul in varsta de 23 de ani despre Iuliana, noua concurenta.

- Giulia și Zain au spus ca iși doresc sa se cunoasca mai bine, dar se pare ca nu au ajuns la un numitor comun in ceea ce privește o posibila relație. Antonio și-a spus parerea despre cei doi, dupa ce a observat ca Zain este, mai degraba, respins de Giulia.

- In ediția din data de 24 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Antonio și Maria analizau problemele de compatibilitate dintre ei. Maria afirma ca nu iși dorește sa se arunce cu capul inainte.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Maria a intrat de scurt timp in casa Mireasa și a primit mai multe intrebari din partea lui Alex, pe care noua concurenta le-a catalogat ca deplasate. Ulterior, Antonio a intervenit intre cei doi și i-a luat apararea Mariei, spunand ca iși dorește sa o cunoasca mai bine.

- Cu toate ca nu se afla de mult timp in casa Mireasa, Maria a fost luata la intrebari de Alex, curios sa afle mai multe detalii despre noua concurenta. Restul baieților sunt de parere ca Alex și-ar fi dorit ca Maria sa vina pentru el, de aici și interesul sau.

- Dupa ce Bogdan a fost eliminat, Irina a spus de mai multe ori ca și-ar fi dorit sa il cunoasca mai bine și ca nu a ințeles de ce a spus ca iși dorește sa fie eliminat. Publicul a votat ca Bogdan sa intre din nou in casa Mireasa și astfel sa iși continue cunoașterea cu Irina.

- Ediția din data de 30 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, il are in prin plan pe Alex, care iși exprima opinia despre Irina. Ce afirmații dure a facut barbatul și ce il nemulțumește in privința acesteia.