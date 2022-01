Talibanii, aflați la putere in Afganistan, au interzis activitațile de schimb valutar la colț de strada in incercarea de a stabiliza cursul monedei naționale. “Afghani”-ul a suferit o depreciere considerabila in ultima jumatate de an, mai ales dupa retragerea americanilor. Afganistanul este o țara puternic dolarizata, iar valutiștii iși vad afacerile puse in pericol și spun ca masura nu va fi eficienta și moneda naționala iși va continua deprecierea. Autoritațile raman inflexibile și ii amenința pe cei care nu se supun noului ordin ca vor suporta rigorile legii. The post De ce interzic talibanii…