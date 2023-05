Stiri pe aceeasi tema

- Legea din peninsula i-a permis sa se bucure liniștita de viața in timp ce iși executa pedeapsa. Ea lucreaza acum la restaurantul iubitului sau. Alina Bica a fost fotografiata in timp ce vindea pizza intr-un restaurant din Italia! Fosta șefa a DIICOT, care se afla acum in arest la domiciliu pe timp de…

- Irina Margareta Nistor a avut o iubire secreta, timp de 28 de ani. Criticul de film a dezvaluit ca barbatul pe care l-a iubit era casatorit, avea un copil și nu i-a promis niciodata ca va divorța pentru ea. Irina Margareta Nistor, in varsta de 66 de ani, a dezvaluit in podcastul Cristinei Șișcanu ca…

- Germany, France and the United States of America occupy the first three places in the ranking of the countries that control enterprise subgroups in Romania, the data of the National Institute of Statistics (INS) sent to AGERPRES on Friday showed. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Iohannis este in vizita oficiala in Chile, acolo unde s-a intalnit cu omologul sau Gabriel Boric. Șeful statului a vorbit de intensificarea schimburilor comerciale, dar și a investițiilor intre cele doua țari. „Exista perspective promitatoare de extindere a relatiilor noastre bilaterale…

- Manastirea Cozia este una dintre cele mai autentice bijuterii ale arhitecturii bisericești de la noi din țara și, in același timp, unicul loc in care putem vedea chipul lui Mircea cel Batran, ctitorul lacașului de cult. Iata ce a lasat Nicolae Ceaușescu aici, in unica sa vizita, la scurt timp dupa ce…

- Ministrul finanțelor, Adrian Caciu a declarat pentru revista britanica The Economist, ca economia Romaniei va crește peste prognoza actuala. Afirmația oficialului vine in contextul in care, in acest moment, prognoza guvernului prevede o creștere economica de 2,8% in 2023. „Rezultatul economic va fi…

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Romania TV, ca pe partea „speciala" din pensii se poate introduce „impozitare progresiva" in funcție de venit.