Fiul presedintelui Joe Biden, Hunter Biden, a dat luni in judecata Serviciul Fiscal Intern (IRS) al SUA, sustinand ca avertizorii de integritate care lucreaza pentru agentia fiscala americana i-a dezvaluit ilegal impozitele, relateaza Reuters. Procesul, intentat la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Columbia, se bazeaza pe declaratiile facute de agentii IRS Gary Shapley si Joseph Ziegler in interviuri acordate presei, pe fondul unei investigatii de lunga durata a republicanilor din Camera Reprezentantilor privind afacerile si impozitele tanarului Biden. Hunter Biden, in varsta de…