De ce există o nouă cursă globală spre Lună Japonia a devenit recent a cincea națiune care a reușit o aterizare de succces pe suprafața Lunii, alaturandu-se astfel unui numar restrans de țari – SUA, Rusia, China și India. La nivel mondial, se așteapta ca pana in 2030 sa aiba loc peste 100 de misiuni lunare, atat de catre companii private, cat și de […] The post De ce exista o noua cursa globala spre Luna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India se rupe in doua, la propriu, insa intr-un mod pe care nimeni nu și-l imagina ● Japonia este aproape de un moment istoric in cursa spațiala ● China anunța un nou moment istoric in istoria clonarii

- Superputerile se afla in fruntea clasamentului armatelor lumii in 2024, Ucraina ocupand locul 18, potrivit listei globalfirepower.com, relateaza portalul ungar karpatalja.ma. Statele Unite s-au clasat pe primul loc cu un indice de 0,0699, Rusia pe locul doi cu 0,0702, China pe locul trei cu 0,0706…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, citata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Uniunea Europeana ar trebui sa aiba propria armata combinata care ar putea juca un rol in menținerea pacii și in prevenirea conflictelor, a declarat șeful diplomației de la Roma, Antonio Tajani, intr-un interviu pentru ziarul italian La Stampa, citat de Reuters.„Daca vrem sa fim pacificatori in lume,…

- Un indicator ce masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in trimestrul trei din 2023 pana nivelul record de 307.400 miliarde de dolari, iar raportul datorie/PIB in statele emergente a atins un maxim istoric, se arata intr-un raport al Institutului International pentru Finante (IIF), cel…

- Un indicator ce masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in trimestrul trei din 2023 pana nivelul record de 307.400 miliarde de dolari, iar raportul datorie/PIB in statele emergente a atins un maxim istoric, se arata intr-un raport al Institutului International pentru Finante (IIF), cel…

- Sri Lanka a decis sa renunțe la vizele pentru turiștii din șapte țari, inclusiv din China, India, Rusia și Japonia. Țara insulara spera astfel sa creasca incasarile din turism, un domeniu grav afectat in timpul pandemiei COVID, potrivit Reuters.