De ce este păcat să mănânci urzici și oțet în Săptămâna Mare Excelente in timpul postului, urzicile sunt interzise in Saptamana Mare. La fel și oțetul! Se spune ca este pacat sa consumi aceste doua alimente in saptamana dinaintea Paștelui. Iata și explicația! Se spune ca, atunci cand era rastignit pe cruce, Iisus a fost batut cu urzici, intepandu-i ranile, și stropit cu oțet, pentru a-i provoca și mai multe usturimi. De asemenea, se mai spune ca, atunci cand a cerut cateva picaturi de apa, Mantuitorului i s-a oferit tot oțet. De aici excluderea celor doua alimente de pe lista mancarurilor recomandate in ultima saptamana de post.

