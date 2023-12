De ce este Mamaia cea mai populară stațiune de pe litoral Popularitatea stațiunii Mamaia crește de la an la an, fapt susținut inclusiv de datele raportului INS, care prezinta un numar mai mare de turiști in stațiune in primele 9 luni ale anului 2023. Fața de aceeași perioada a anului trecut, a fost inregistrat un volum de turiști cu 4% mai mare, iar in 2024 se anunța a fi un an de excelența, datorat deschiderii celui mai mare hotel de 5 stele. Mamaia reușește sa se mențina pe o linie ascendenta in preferințele turiștilor printr-un un cumul de factori, de la prestigiul stațiunii la calitatea și tipologia serviciilor oferite de operatorii turistici din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul Romaniei a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate…

- Deficitul balantei comerciale in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2023 a fost de 20388,8 milioane euro, mai mic cu 4600,5 milioane euro (-18,4%) decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, releva datele prezentate de Institutul Național de Statistica. In perioada 1.I-30.IX 2023, exporturile…

- A fost depus proiectul de hotarare pentru suspendare Planului Urbanistic Zonal al statiunii Mamaia. Propunerea a venit din partea unei formatiuni politice din Consiliul Local.Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta a luat act de opiniile existente si a discutat despre aceasta initiativa…

- Conform datelor publicate de catre Institutul Național de Statistica, rata anuala a inflației a scazut in septembrie la 8.8%, de la 9.4% in august. In schimb avem o creștere medie a prețurilor cu 12.6% fața de anul trecut, in special pe sectorul serviciilor. Prețurile alimentelor au crescut cu 10.4%, fața…

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei ramasese la nivelul de 9,4% in august, același comparativ cu luna iulie

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și prezentate vineri.

- Aproximativ 9,39 milioane de persoane s-au cazat in structurile de primire turistica din Romania (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele opt luni ale anului, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce numarul innoptarilor a fost de 20,488 milioane, in urcare…

- Dupa un sezon in care a inregistrat, in mai multe randuri, un grad de ocupare aproape de 100 , statiunea Mamaia si a consolidat pozitia in topulcelor mai cautate destinatii turistice din Romania si si a reconfirmat meritele pentru obtinerea titlului "Destinatia Anului 2023".In contextul Zilei Mondiale…