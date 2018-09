Stiri pe aceeasi tema

- Folosita de regula in bucatarie, folia alimentara pare sa fie utila și cu alte ocazii. Un artist rus, de exemplu, o folosește pentru a picta pe ea adevarate capodopere. Are și un motiv pentru care a ales ca aceasta sa-i serveasca drept "panza".

- Un perete exterior al salii de sport a Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava, gri și monoton, a fost șevaletul pe care cațiva absolvenți ai instituției au zugravit „Florile cerului", o pictura murala de 128 de metri patrați.S-au inarmat cu pensule, culori și echipamente ...

- In timp ce somitațile medicale din Romania sunt scoase din sistem, iar tot mai mulți medici iau calea strainatații, un chirurg a demonstrat ca cei din breasla lui iși pot face treaba performant, daca sunt lasați in pace.

- Jandarmeria Romana a organizat, luni, o demonstrație pentru a prezenta materialele folosite la protestul din 10 august. Prezentarea vine la solicitarea ministerului Afacerilor Interne, dupa ce mai multe persoane au expus, in mediul online, fotografii cu rani deschise, care ar fi fost provocate de muniția…

- Week-endul trecut, celebrul baterist american Mike Terrana a concertat la festivalul Stonebird de la Corbi, alaturi de trupa The Rock si Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC. In ziua ce a urmat concertului, Mike Terrana a vizitat comuna Corbi si chiar a intrat in curtea unor localnici si le-a cosit…

- Prezenta expoziție e inchinata sarbatoririi Centenarului Romaniei, gest cu adevarat de apreciat intr-un timp atat de grav, pe care țara noastra il parcurge chiar in aceasta perioada. Am intrat cu drag in sala de expoziție, cunoscand deja pictura lui Liviu Leonte, o parte din tehnicile folosite, dar…

- Lucrarile de reabilitare a Drumului National Baia Mare – Targu Lapus sunt in derulare. Compania nationala de drumuri, CNAIR, a inceput refacerea asfaltului din comuna Grosi, pe o lungime de 250 m, ca tronson experimental, anunta oficialii Consiliului Judetean Maramures. Conform acestora, s-au prelevat…

- Teama de dentist, de durere, de zgomotul instrumentelor stomatologice sau de mirosul specific din cabinet ne determina sa amanam la nesfarsit tratamentele dentare. Procedurile prin care putem scapa de toate aceste neplaceri sunt mai multe, printre ele numarandu-se si sedarea constienta.