Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele iși doresc sa ii surprinda de fiecare data pe cei dragi, așa ca incearca diverse trucuri dezvaluite de bucatarii profesioniști pentru preparatele pe care le pot face toate doamnele. Painea cu usturoi și unt poate și un real deliciu, dar pentru asta bucataresele nu trebuie sa uite de un anumit…

- Majoritatea gospodinelor gatesc in aceasta perioada preparate doar cu legume și soia, iar uneori și pește atunci cand calendarul ortodox ingaduiește asta in timpul Postului Peștelui. Din pacate, chiar și unele bucatarese cu experiența nu știu sa il prepare ca la carte și inca mai folosesc faina pe alimentul…

- Majoritatea romanilor obișnuiesc dimineața sa bea cafea. De altfel, cafeaua este bautura preferata a sute de milioane de oameni de pe intreaga planeta. Acum, experții in nutriție au spus care sunt ingredientele pe care sa nu le adaugi niciodata in cafea. Poate deveni toxica. De ce este bine sa bei cafeaua…

- Majoritatea oamenilor nu iși pot incepe bine ziua fara cafea. Deși este cunoscuta drept cea mai iubita dintre toate baturile, nu multe persoane știu cat timp poate fi ea consumata dupa ce a fost preparata. Devine periculoasa pentru organism.

- Daca ți-am spune ca radacina unei buruiene iți poate detoxifia sangele, sistemul limfatic și pielea, ai fi interesat? Atunci ar trebui sa afli mai multe despre beneficiile radacinii de brusture. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- Cafeaua este una dintre bauturile cele mai iubite in intreaga lume. Aceasta este consumata atat de dimineața pentru un plus de energie, cat și in timpul zilei, pentru gustul ei aromat. Exista un ingredient simplu, care se gasește in toate bucatariile care neutralizeaza gustul amar și ofera o savoare…

- Anul trecut, polițiștii rutieri maramureșeni au avut mari probleme cu șoferii care au condus pe drumurile publice dupa ce au consumat alcool sau substanțe interzise. Dar și cu vitezomanii, alcoolul și viteza fiind marile probleme ale anului pe drumurile din județ. „Vorbim de 1641 de acțiuni organizate…

- Raport Kaspersky Peste jumatate dintre managerii de top (62%) recunosc ca intampina dificultați in comunicarea cu departamentul IT sau cu echipa de securitate IT, fapt care a dus la cel puțin un incident de securitate cibernetica in organizațiile lor. Majoritatea directorilor din afara domeniului IT…