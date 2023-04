Stiri pe aceeasi tema

- Un pahar de apa cu lamaie la prima ora a dimineții este unul dintre cele mai apreciate sfaturi de wellness - și nu doar pentru proprietațile sale purificatoare. Beneficiile sale merg dincolo de simpla detoxifiere. Despre aceste beneficii a vorbit un nutriționist.

- Persoanele diagnosticate cu diabet au sau nu voie sa manance miere? Care sunt sfaturile medicilor in acest sens. Tot ce trebuie sa știi. Este sau nu mai sanatoasa decat zaharul? La ce concluzie au ajuns specialiștii.

- Specialiștii au ajuns la concluzia ca, in general, cartofii pot sa aiba mai multe beneficii, daca sunt pregatiți cum trebuie. Integrarea acestei legume in alimentație nu inseamna ca poate favoriza apariția problemelor de sanatate.

- Ghimbirul este una dintre cele mai apreciate alimente, datorita nutrinetilor bogați ce se gasesc in el. Mulți prefera sa bea diferite ceaiuri cu conținut de ghimbiri. Insa, puțini sunt cei care știu ce beneficii aduce ghimbirul consumat in stare cruda. Ce se intampla in corpul tau daca mananci ghimbir…

- De ce este bine pentru tine sa bei cafea sau ceai și sa mananci ciocolata? BENEFICIILE generate de consumul lor De ce este bine pentru tine sa bei cafea sau ceai și sa mananci ciocolata? BENEFICIILE generate de consumul lor Consumul de cafea, ceai și ciocolata are o serie beneficii importante pentru…

- Una dintre cele mai sanatoase legume este spanacul, iar acesta are numeroase beneficii pentru starea ta de sanatate, astfel ca multe persoane obișnuiesc sa-l consume frecvent pentru un stil de viața cat mai sanatos și sa-l integreze in alimentația lor.

- Nutritionistul Mihaela Bilic, impotriva dietelor cu frunze! ”Tot ce e gras e sanatos”! Nutriționistul Mihaela Bilic reușește sa faca adesea declarații care starnesc controverse in mediul online. Recent, ea a facut o postare pe rețelele de socializare prin care explica ce inseamna sa mananci sanatos.…

