Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a declarat luni, 20 martie, ca mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin nu va expira daca și cand razboiul din Ucraina se va incheia, relateaza The Guardian . „Nu exista un termen de prescripție pentru crimele de razboi. Acesta este…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez, Xi Jinping, vor semna, in cadrul vizitei pe care liderul de la Beijing o va face saptamana viitoare la Moscova, o declaratie ce va marca intrarea relatiilor ruso-chineze intr-o „noua era”, a anunțat vineri, 17 martie, Kremlinul, informeaza Agerpres…

- Kremlinul a confirmat ca președintele chinez, Xi Jinping, va vizita Rusia, in perioada 20-22 martie. El va sosi in Rusia, la invitația președintelui Vladimir Putin. In timpul vizitei sale, potrivit Kremlinului, vor fi semnate o serie de documente bilaterale importante, scrie Rador.'In cadrul discuțiilor…

- Razboiul izbucnit acum un an, la inițiativa Rusiei, a adus pierderi mari la nivel global, iar cele mai dureroase sunt cele omenești, astfel ca peste 7.000 de persoane nevinovate și-au pierdut viața din cazua orgoliilor nestapanite ale lui Vladimir Putin. Pe langa orașele complet distruse ale Ucrainei,…

- Razboiul din Ucraina il stoarce de puteri pe Vladimir Putin, susțin specialiștii occidentali. Cum s-a deteriorat starea fizica și psihica a președintelui rus dupa un an obositor, de cand a ordonat invadarea țarii vecine? Starea de sanatate a lui Vladimir Putin s-a deteriorat, susțin specialiștii Zvonurile…

- Foto: arhivaPreședintele rus Vladimir Putin continua sa acuze Ucraina și statele occiddentale ca au inceput razboiul – fiind pentru prima data cand se refera la conflict ca la un razboi și nu ca la o „operațiune militara speciala”. „Ei au inceput razboiul și noi am folosit forța pentru a-l opri”, a…

- Subiectul „operatiunii militare speciale” a Rusiei in Ucraina va fi tema centra a discursului pe care Vladimir Putin il va sustine marti in fata Adunarii Federale - parlamentul reunit al Federatiei Ruse - cred deputatii tuturor celor cinci partide din Duma de Stat, camera inferioara, intervievati…

- Conferinta de Securitate de la Munchen (MSC) s-a incheiat duminica, dupa trei zile in care discutiile privind razboiul din Ucraina si viitorul ordinii internationale au fost in centrul atentiei, in timp ce in spatele usilor inchise reprezentantii diferitelor tari au avut intalniri bilaterale, relateaza…