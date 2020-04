De ce economia romaneasca are nevoie de "bani din elicopter" pentru cetateni O "lebada neagra" nu este o criza obisnuita. Singurul mod in care poate fi evitat socul unui blocaj la nivel global consta in aruncarea unui colac de salvare pentru intregul sistem, pana cand acesta poate functiona din nou, iar modul de interventie trebuie sa fie substantial, imediat si decisiv.



Daca permiti sistemului sa se defecteze, atunci anii si costurile necesare pentru ca acesta sa-si revina sunt mult mai ridicate decat insusi colacul de salvare.



Asta ne-a invatat criza din 2008. Nu difera cu nimic de un atac de cord si o operatie de bypass. Doar ca, de data aceasta,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

