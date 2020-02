Stiri pe aceeasi tema

Speli vasele DEGEABA daca nu faci asta DUPA Chiar daca nu ai obiceiul sa lasi vasele nespalate in chiuveta pana a doua zi, exista un obicei pe care multi il trec cu vederea, din cauza caruia bucataria ta se poate transforma intr-un pericol pentru sanatatea ta si a familiei tale.

Accident grav in Maramures in Ajunul Anului Nou la intrarea dinspre Cavnic in localitatea Budești. Doua autoturisme implicate, o persoana ranita in urma impactului.

Alerta. Cutremur dupa cutremur, in Romania de Craciun. Vezi ce se intampla! Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

Accident grav in Baia Mare in urma cu putin timp. Soferul vinovat a fugit. Doua pesoane ranite in urma impactului. UPDATE: Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au identificat un barbat care a produs un accident cu victime și a parasit locul faptei in aproximativ 15 minute de la sesizarea faptei.

O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

Primul magazin Selgros din Baia Mare va fi funcțional incepand de maine. Rețeaua Selgros și-a continuat expansiunea in nordul țarii, prin deschiderea unui magazin cash & carry de 6.000 mp, in format nou, la Baia Mare.

MARAMURES: Rezultate FINALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Vezi ce scoruri au obținut Klaus Iohannis si Viorica Dancila in turul 2 TURUL II: Potrivit informatiilor noastre scorurile candidatilor la ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 in Maramures, dupa numararea a 100% din sectiile de votare sunt :