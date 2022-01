De ce crește numărul femeilor și al nefumătorilor cu cancer pulmonar Crește numarul femeilor diagnosticate cu cancer pulmonar, iar in ultimii 20 de ani s-a dublat procentul nefumatorilor afectați de aceasta boala, semnaleaza pneumologii francezi. Reuniți intr-un congres la Lille, pneumologii francezi atrag atenția asupra a doua fenomene privind cancerul pulmonar: creșterea numarului femeilor cu acest diagnostic și marirea numarului nefumatorilor afectați de aceasta boala. In privința femeilor, principala cauza este tabagismul. In Statele Unite, tabagismul este prima cauza de deces prin cancer la femei și aceasta va fi fara indoiala situația și in Franța in urmatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

