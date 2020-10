Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat, vineri seara, de ce mortalitatea este foarte ridicata in Romania la pacientii infectati cu noul coronavirus, aratand ca autoritatile raporteaza toate decesele cauzate de acesta sau prin decompensarea patologiilor concomitente prin prezenta SARS-CoV-2."Mortalitatea…

- "Suntem pe locul 15 in contextul intregii perioade de pandemie. Mortalitatea este data de cazurile grave, cazurile cu comorbiditați, dupa indelunga suferința și lupta cu boala in Terapiile Intensive. Exista patologii concomitente, exista patologii decompensate in aceste 7 luni și exista in același…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, dupa sedinta CNSU, ca s-a decis propunerea prelungirii stprii de alerta cu 30 de zile. La randul sau, seful DSU, Raed Arafat, a prezentat restrictiile care vor fi impuse progresiv, in functie de rata de infectare. "Si la nivel european se…

- "Ne asteptam sa creasca progresiv numarul de cazuri in urmatoarele 2 saptamani, alternand cu perioade de stagnare. Avem zile cu mai puține teste, dar asta nu ne face sa ne lasam pe o ureche. Suntem cu anchetele in evaluare și putem previziona și urmatoarele zile ca și evoluție. In urma introducerii…

- Odata cu perioada concediilor, numarul cazurilor noi de COVID-19 a explodat și au aparut mai multe focare de infecție in Romania. Nelu Tataru a explicat de ce se intampla acest lucru. Ministrul Sanatații atrage atenția ca aglomerația din destinațiile de vacanța are drept consecința apariția focarelor…