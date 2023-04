De ce au murit subit trei diplomați cehi în ultimele 5 luni Trei diplomați cehi, cu varste cuprinse intre 46 și 55 de ani, au murit subit in ultimele cinci luni. Pentru a preveni pe viitor și alte astfel de cazuri, ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a trimis o scrisoare angajaților Ministerului de Externe in care le cere sa gaseasca un echilibru intre viața profesionala și cea personala și sa nu-și neglijeze sanatatea fizica și mentala. „Nu uitați ca fiecare job, inclusiv al nostru, are propriile valori și ambiții, dar și limite «sanatoase»”, se arata in scrisoare. Moartea celor trei, care au decedat din cauze naturale, „dovedește ca funcția de diplomat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

