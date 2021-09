Stiri pe aceeasi tema

- „S-au scumpit si gazele, si curentul . Au mai crescut cu 20 la suta, cu 10 la suta am vazut”, spune o bucureșteanca.O alta tanara acuza ca „toate s-au scumpit in ultima vreme, tot! Gazele, curetul si toate produsele alimentare, peste tot! Și hainele, imbracaminte, tot! Sunt scumpiri intre 4-5% pana…

- „S-au scumpit si gazele, si curentul . Au mai crescut cu 20 la suta, cu 10 la suta am vazut”, spune o bucureșteanca.O alta tanara acuza ca „toate s-au scumpit in ultima vreme, tot! Gazele, curetul si toate produsele alimentare, peste tot! Și hainele, imbracaminte, tot! Sunt scumpiri intre 4-5% pana…

- Vorbim despre scoaterea carbunelui din mixul energetic de parca acum am aflat, iar pentru deciziile care nu s-au luat in urma cu 20 de ani platim astazi pretul la propriu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Silvia Vlasceanu, director general executiv al Asociatiei producatorilor…

- Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil…

- Alimentele s-au scumpit, in medie, cu 2,33%, iar din categoria produselor de baza, prețul uleiului a consemnat cea mai mare creștere, de 18%, potrivit INS. Branza de oaie s-a scumpit cu 6%, peștele cu 5,76%, paine cu 4,59%, fasolea cu 4,55%, iar carnea de vita și pui (cu 2-3%).Singurele scaderi de…

- Romanii platesc din ce in ce mai mult pe combustibil. Prețul unui litru de benzina este mai mare decat inainte de pandemie și se apropie de 6 lei.In șapte luni de zile (1 ianuarie – 4 august 2021), prețul benzinei a crescut cu mai mult de un leu pe litru. Scumpirea variaza de la pompa la pompa intre…

- Prețul curentului pe piața neconcurențiala „se marește” Foto: radioiasi.ro Preturile pentru energia electrica vor creste cu pâna la 13% de la 1 iulie pentru clientii casnici, care nu se afla în piata concurentiala, spune vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, iar titeiul Brent a urcat peste 76 de dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, in urma datelor care au aratat declinul stocurilor in Statele Unite, ca efect al revenirii calatoriilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.…