Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile lansate de rebelii houthi din Yemen asupra rutelor maritime din Marea Rosie ar putea sa aiba un impact asupra preturilor la energie si inflatiei in saptamanile urmatoare, a declarat luni comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, transmite Bloomberg.

- Statele Unite și Marea Britanie au trecut in ultimele zile la acțiune. Au bombardat poziții ale teroriștilor Houthi in Yemen, dupa ce aceștia au lansat la inceputul saptamanii trecute cel mai grav atac contra traficului maritim din Marea Roșie, calea de acces cea mai puțin costisitoare spre Marea Mediterana…

- Cea mai mare parte a activitaților de producție de la uzina din apropiere de Berlin a constructorului american de automobile electrice va fi suspendata in perioada 29 ianuarie – 11 februarie din cauza lipsei de componente cu care se confrunta pe fondul atacurilor asupra navelor din Marea Roșie, a anunțat…

- Grupul, format pentru prima data in anii 1990, se opune influentei SUA si Israelului in Orientul Mijlociu si promite sa continue sa vizeze navele comerciale care, in opinia sa, se indreapta spre si dinspre Israel, noteaza Mediafax.Atacurile luptatorilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,3%, pana la 76,13 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,94 dolari, sau 4%, pana la 70,87 dolari pe baril. Ambele contracte au urcat cu peste 2% in prima saptamana a anului…

- In condițiile in care Marea Roșie este blocata in mare parte de atacurile rebelilor Houthi din Yemen și tensiunile cresc in Orientul Mijlociu, datele incep sa arate efectele asupra transportului maritim global. Intre 12% și 15% din comerțul mondial trece prin Marea Roșie, dar volumul a scazut de la…

- Spania nu va lua parte la coalitia internationala pentru protejarea traficului maritim in Marea Rosie de atacurile rebelilor houthi din Yemen, dar nu se va opune participarii tarilor europene in cadrul unei misiuni specifice, a indicat duminica Ministerul Apararii spaniol, transmite AFP. Spania nu va…

- Mai multe tari, printre care Austria, Republica Ceha, Franta, Germania, Italia, Polonia, Slovenia si Slovacia au anuntat noi controale la frontierele lor. Ele incearca sa-i impiedice pe traficantii de oameni sa foloseasca rutele care trec prin Balcani pentru a aduce migranti in Europa centrala si de…