- Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, susține ca lui Liviu Dragnea ii este incalcat dreptul la sanatate asta pentru ca nu i se permite sa iși trateze problemele de sanatate provocate de hernie. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri,…

- Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a explicat ca n-a oferit nicio declarație la DNA, prevalandu-se de prevederile Codului Penal. Irina Tanase susține ca citațiile au fost trimise a doua zi dupa ce ea și apropiații au denunțat faptul ca lui Liviu Dragnea i se incalca drepturile in penitenciar.…

- La iesirea de la DNA, Irina Tanase a declarat, pentru Antena 3, ca nu a dat declaratii in dosar, pentru ca pe vremea aceea avea opt ani si, probabil, procurorul de caz a vrut doar sa o cunoasca. „Am fost citata in calitate de martor in dosarul Tel Drum. Nu stiu ce a vrut sa afle de la mine, nu am dat…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a fost chemata de procurorii DNA, pentru a da declaratii ca martor in dosarul Tel Drum, informeaza Antena3. Irina Tanase a declarat ca nu a dat declaratii in dosar, pentru ca pe vremea aceea avea opt ani. "Am fost citata in calitate de…

- Liviu Dragnea va intra in refuz de hrana daca autoritațile vor decide mutarea sa la un penitenciar din Ploiești sau Timișoara. Anunțul a fost facut de logodnica sa, Irina Tanase, intr-o interventie la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Dupa ce a povestit ca Liviu Dragnea acuza ca s-ar fi…

- Procurorii din Republica Moldova au stabilit ca fostul deputat roman Cristian Rizea a obținut cetațenia prin fals in declarații. Procuratura Generala de la Chișinau anunța ca a deschis un dosar penal in acest caz. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, fostul…

- Sotia lui Laurentiu Reghecampf a declarat pentru Romania TV ca nu a avut nicio treaba, niciodata, cu vreun jucator sau antrenor de la Gloria Buzau. Mai mult decat atat, in cursul zilei de azi, a fost sunata de mai multe cunostinte din fotbal, care trec prin aceeasi situatie. "Nu am avut niciodata…

- Irina Tanase, logodnica lui Liviu Dragnea, susține ca fostul președinte al PSD s-ar afla intr-o situație delicata din cauza starii de sanatate. „I s-a facut un RMN la coloana, a fost vazut de medici, iar acum urmeaza aceste programe de recuperare care il vor ajuta sa scape de dureri. Pentru…