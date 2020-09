Stiri pe aceeasi tema

- Varsta pacientilor cu forme grave de Covid a scazut in ultima perioada și tot mai multe persoane de 35-40 de ani fac forme severe de boala. Medicul Radu Tincu de la Spitalul Floreasca spune ca formele severe la ...

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi de COVID-19, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. Dupa mai multe saptamani in care Bucureștiul a avut cele mai multe cazuri noi, Capitala a fost devansata…

- Alerta in Capitala: doua secții au fost inchise ca urmare a faptului ca mai multe cadre medicale au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Rudele angajaților spitalului aduc acuzații dure celor din conducere, susținand ca ar fi ascuns rezultatul pozitiv al unui pacient. Doua secții de la Spitalul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca media de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus a inceput sa scada, insa se inregistreaza o crestere a cazurilor grave cu care se confrunta persoanele tinere.

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban, a transmis ca una din fiicele sale, a fost depistata pozitiv la infecția cu noul coronavirus, dupa ce a participat la un majorat iar apoi, impreuna cu un grup de tineri, a plecat in vacanța. „Pentru ca este campanie și pentru ca suntem in stare de alerta datorita…

- Specialiștii trag un semnal de alarma. Coronavirusul a suferit mutații iar o noua categorie de persoane este afectata. Tot mai multi tineri din Europa sunt infectati cu noul coronavirus și fac forme grave. Mulți dintre .. The post Semnal de alarma: Covid-19 a suferit mutații. Tot mai mulți tineri fac…

- Situație de risc pentru 16 polițiști de la Secția 16 din Capitala care au intrat in izolare, dupa ce unul dintre colegii lor a fost depistat cu noul coronavirus! Este a treia secție din București unde exista cazuri pozitive de Covid-19.

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania s-a apropiat, in ultimele 24 de ore, de 800. Ultimele cifre raportate arata, insa, faptul ca Bucureștiul a intrecut Suceava, ajungand la un bilanț de 4.360 de infectari.