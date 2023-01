De ce apar cicatricile? Cicatricile se prezinta sub forma unor semne pe fața, sunt de diferite forme și dimensiuni și apar in urma unor accidente, arsuri și afecțiuni, precum acneea sau varicela. Doctor Oana Bozdog, medic primar dermatolog in cadrul clinicilor Doctor SKiN din București, ne spune ce sunt, cum apar și daca se pot trata cicatricile inestetice. Țesutul cicatricial este alcatuit, in principal, dintr-o proteina des intalnita in organism: colagenul. Unele cicatrici ies in evidența, in timp ce altele sunt puțin vizibile. Totuși, in funcție de marimea, tipul și localizarea lor, cicatricile sunt deranjante. Cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

