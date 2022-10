De ce apar aftele bucale și cum este indicat să procedăm cu ele De ce apar aftele bucale și cum este indicat sa procedam cu ele Ce sunt aftele bucale? „Aparute predominant la nivelul cavitații orale și avand o incidența destul de crescuta, aftele bucale sunt ulcerații (leziuni) dureroase de mici dimensiuni, de culoare alba, inconjurate de o suprafața roșiatica. Pot aparea la nivelul limbii, al buzelor, pe cerul gurii sau in zona mucoasei labiale (partea interna a buzei), a gingiei sau pe interiorul obrajilor. Ne putem confrunta cu o singura afta sau chiar cu mai multe in același timp. Ele provoaca un disconfort ridicat prin senzația de usturime, arsura, și… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii tari in septembrie, cele mai multe in Bucuresti, Ilfov si Timis. Judetele cu cele mai putine vanzari sunt Olt, Calarasi si Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FOTO: Intervenția la barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana continua. Cu cat a scazut nivelul apei Cota apei in lacul Taul Mare din Roșia Montana a scazut cu peste 4,3 metri fața de cea inregistrata la inceputul evacuarii, au transmis vineri dimineața reprezentanții ISU Alba. In cursul acestei…

- Persoanele evacuate din Roșia Montana s-au intors la casele lor. Pompierii au coborat nivelul apei in lacul Taul Mare cu 3 metri Cele 5 persoane evacuate din Roșia Montana, care erau cazate la internatul unui liceu din Abrud, s-au intors in locuințele lor, dupa ce pe percursul nopții, pompierii au reușit…

- Intervenția la barajul lacului Taul Mare din Roșia Montana continua. Cu cat a scazut nivelul apei Autoritațile continua refularea apei din lacul de acumulare piscicola Taul Mare de la Roșia Montana. In prezent sunt utilizate trei motopompe de mare capacitate, o motopompa fiind pregatita sa intervina…

- Nivelul apei in lacul de la Roșia Montana a scazut cu aproape un metru Foto: DSU. Cota apei în lacul de acumulare Taul Mare a scazut cu 97 de centimetri, conform masuratorilor efectuate luni seara de reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA), a anuntat Inspectoratul pentru…

- Pompierii dplasați la Roșia Montana au demarat operațiunea de scoatere a apei din lacul Taul Mare, in al carui dig a aparut o fisura ce pune in pericol stabilitatea acestuia. La fața locului au fost aduse șase pompe de mare capacitate. Potrivit reprezentanților ISU Alba, in prima faza se va scadea nivelul…

- Sosurile reprezinta o parte importanta dintr-o farfurie. Acest element nu lipsește niciodata de la un restaurant care are grija la calitatea produselor pe care le aduce in fața clienților. Multe gospodine se blocheaza atunci cand vine vorba despre un sos pentru carnea alba. Majoritatea dintre ele știu…

- Cand revin ploile in Romania. Explicațiile meteorologilor despre luna august. Ce ne așteapta in perioada urmatoare Romania este lovita de seceta, iar meteorologii nu dau mari speranțe ca nivelul precipitațiilor se va normaliza. Nici in august ploile nu vor fi suficiente ca sa acopere deficitul de apa…