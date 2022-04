Stiri pe aceeasi tema

- Boala zgarieturii de pisica, ce e cunoscuta și sub denumirea de boala ghearelor de pisica sau limfoadenita subacuta regionala, este cauzata de infecția cu bacteria Bartonella Henselae, care este prezenta in saliva pisicii. Potrivit dr. Anca Elena Ianitcaia, medic specialist boli infecțioase la Spitalul…

- Prof.dr. Adrian Streinu-Cercel subliniaza ca, in prezent, dupa doi ani, s-a reactivat virusul varicelo-zosterian, care circula in paralel cu virusul SARS-COV-2, ambele cu acțiune directa, agresiva asupra plamanului. Este și o consecința a faptului ca s-a renunțat brusc la masurile de protecție printre…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, potrivit realitateadetimis.net .In ultima saptamana, in spitalul din TImișoara au fost evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati,…

- Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” și pompierii de la ISU Timiș și-au dat mana zilele trecute intr-un gest de solidaritate fața de un copil din țara vecina care avea nevoie urgenta de ser antibotulinic.

- Infecțiile gastrointestinale care ne afecteaza stomacul și organele anexe sunt determinate de bacterii, virusuri, paraziți, dar și de toxinele acestora, care provoaca modificari la nivelul tractului digestiv. Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara ne explica in cațiva pași cum sa ne aparam…

- Asociația OncoHelp, Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” și Asociația Medicilor de Familie din Timiș colaboreaza intr-un proiect pentru a diagnostica și ajuta din timp pacienții cu cancer bronhopulmonar. Este considerata boala care cauzeaza cele mai multe decese in Romania. Medicii spun ca…