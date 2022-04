De ce a sacrificat Franța 13 milioane de păsări In Franța, din cauza gripei aviare, 13 milioane de pasari au fost sacrificate in doar 5 luni. Peste 1.200 de focare au fost identificate in randul fermelor din Franța, iar raspandirea rapida a bolii creeaza ingrijorari pentru producatorii din domeniu. Primul focar de gripa aviara a fost confirmat pe data de 26 noiembrie. De atunci, pana acum alte 1.230 de ferme de pasari au fost afectate de boala care se crede ca a fost adusa in țara de pasarile salbatice migratoare. Sacrificarile au fost intensificate dupa ce virusul a ajuns in principalele regiuni franceze unde se cresc pasari. Nu mai puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

