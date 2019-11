De ce a refuzat Bianca Drăgușanu să se mărite cu Cătălin Botezatu! Detalii incendiare din trecutul amoros al blondinei La inceputul anilor 2000, vedeta tv a aparut la brațul designerului. La scurt timp, Bianca Dragușanu a fost numita ‘Blonda lui Bote’. Cei doi au trait o frumoasa poveste de iubire, insa relația nu a rezistat. Deși s-au desparțit, Bianca și Catalin au ramas in relații foarte bune. Creatorul de moda a recunoscut in repetate randuri ca o respecta foarte mult. “Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar și este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brațe de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

