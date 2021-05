Prezent la aniversarea a 146 de ani de existența a partidului, președintele PNL, Ludovic Orban, i-a gasit o scuza premierului Florin Cițu, care nu a participat la eveniment. Orban a declarat ca Florin Cițu “lipsește motivat”, pentru ca “pregatește PNRR”. Intrebat de ziariști de ce nu a fost prezent și premierul Florin Cițu la festivitați, […] The post De ce a lipsit Florin Cițu de la aniversarea PNL. Ce scuza i-a gasit Ludovic Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .