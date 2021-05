Stiri pe aceeasi tema

- David Beckham și Steven Gerrard au completat lista jucatorilor incluși in Hall of Fame-ul Premier League. Fostul star al lui Manchester United a obținut 6 titluri de campion al Angliei cu "diavolii roșii".

- Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) este un specialist al titlurilor interne. Mai puțin cand il infrunta pe Antonio Conte (51). Din 2003 pana in prezent, Zlatan a caștigat campionatul in fiecare sezon petrecut la echipe din Europa, mai puțin in 3 randuri. Pentru prima data, in sezonul 2011/2012, la AC Milan,…

- Deși e argentinian și joaca in Spania, Messi și-a luat un apartament tocmai in Miami, avand in vedere ca ar urma sa ajunga la Iner Miami, echipa de fotbal patronata de David Beckham. Starul Barcelonei a platit 7,3 milioane de dolari pentru noua locuința. Apartamentul are 700 de metri patrați, plus 200…

- Proiectul Super Ligii a fost anuntat oficial luni, de cele 12 cluburi fondatoare: AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid si Tottenham. La doar 48 de ore dupa lansarea acestui proiect controversat,…

- Fundașul roman Radu Dragușin (19 ani) și-a prelungit ințelegerea cu Juventus pana in 2025. „Din ianuarie era liber sa plece gratis la o alta echipa, dar niciodata n-a aratat ca vrea sa schimbe aerul, din contra. Romanul ramane o piesa a viitorului la Juve", scrie Gazzetta dello Sport. ...

- Un grup de fani ai lui Newcastle United încearca sa strânga fonduri pentru a cumpara o parte din club, pe modelul suporterilor echipei Dinamo București. Proprietarul Mike Ashley a precizat ca dorește sa vânda gruprea de pe St James' Park.Newcastle United Supporters Trust…

- David Beckham continua sa-și faca o echipa de top in Major Soccer League. Dupa ce a reușit sa aduca vedete precum Gonzalo Higuain sau Blaise Matuidi, Inter Miami și-a intarit defensiva un alt fotbalist cu mare experiența in Europa, Kieran Gibbs.