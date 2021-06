Stiri pe aceeasi tema

- Vanessa Amal Youness a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzata ca a primit 1 milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la un demnitar al statului roman in legatura cu atribuirea licentelor…

- Anterior, aceasta mai fusese condamnata cu suspendare pentru același gen de fapte, insa asta nu a impiedicat-o sa recidiveze. O fosta asistenta medicala din județul Vrancea va merge la inchisoare dupa ce a pretins si primit diferite sume de bani de la mai multe persoane, carora le-a promis inlesnirea…

- O fosta asistenta medicala a fost condamnata definitiv de catre Curtea de Apel Galati la 5 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, a informat, miercuri, Directia Generala Anticoruptie (DGA) Vrancea. Curtea de Apel Galati…

- Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. ”Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa…

- Un nou termen al procesului Colectiv i-a adus in fata magistratilor Curtii de Apel pe fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, pe cei trei patroni ai Clubului, cat si pe alti inculpati din dosar. In jurul orei 14:00, Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4, a ajuns la…