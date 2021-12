De ce a fost aleasă „Lila, 17-3938 Very Peri” culoarea anului…

Pantone Color Institute a anuntat deja ca „Lila, 17-3938 Very Peri” a fost aleasa culoarea anului 2022, fiind o nuanta de violet apropiata de albastru, a carei prezenta stimuleaza „inventivitatea si creativitatea”. „Demonstrand increderea lipsita de griji si o curiozitate indrazneata care incurajeaza spiritul creativ, intriganta culoare Lila 17-3938 Very Peri ne ajuta sa imbratisam acest peisaj al posibilitatilor si sa ne deschidem in fata unei noi viziuni si sa ne rescriem vietile”, au declarat reprezentantii institutului intr-un mesaj publicat pe site-ul oficial. De peste 20 de ani, „Culoarea…