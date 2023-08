Stiri pe aceeasi tema

- Amintim ca in toamna anului 2021, Compania de drumuri si infrastructura rutiera CNAIR lansa o licitatie pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate a 12 noduri rutiere Agentia pentru Protectia Mediului Constanta informeaza asupra depunerii documentatiei pentru emiterea acordului de…

- Reprezentanții companiilor producatoare de energie eoliana și fotovoltaica au transmis Guvernului ca nu sunt de acord cu proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lapuștești. Aceștia considera ca banii pentru acest proiect strategic pentru sistemul energetic național ar trebui…

- „Intr-un termen foarte scurt, 12 companii puternice din tara si din strainatate au raspuns apelului SAPE in cadrul consultarii de piata privind studiul de fezabilitatea pentru investitia de la Tarnita-Lapustesti. Salut nivelul extraordinar de interes manifestat si decizia SAPE de a prelungi consultarea…

- „In ceea ce priveste Ministerul Energiei, noi ne-am asumat un program ambitios de sprijinire a investitiilor in infrastructura energetica a Romaniei si probabil cel mai important proiect pe care Romania avea datoria sa il faca de acum 40 de ani sau mai bine de atat este Tarnita –Lapustesti. Este vorba…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A a inițiat procesul de consultare a pieței privind stabilirea valorii estimate, respectiv a prețului estimativ pentru fiecare faza de proiect solicitata, durata de realizare a celor doua faze de proiect, documentele necesare a fi puse la dispoziția…

- Mitul chinezilor sau asiaticilor care construiesc totul in ritm accelerat s-a lovit de realitatea romaneasca. Firma chinezeasca care a venit in Romania pentru a construi centura Zalaului, cu o lungime de 5,5 kilometri, s-a lovit de probleme majore, iar proiectul are o intarziere foarte mare.In 31…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) are un director. Candidatura lui Alexandru Ursu a fost aprobata joi, 13 iulie, de Legislativ. Proiectul a fost votat de 53 de deputați. Alexandru Ursu a devenit caștigator al concursului public, acumuland punctajul maxim printre toți candidații…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor E DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. a fost intrunita in sedinta ordinara, prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor actionarilor Enel SpA detinand 51,0030 din capitalul social al Societatii, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. detinand…