- Masurile de protecție sociala impotriva efectelor pandemiei de coronavirus sunt prelungite pentru anul 2021, prin OUG 220/2020. Astfel, agenții economici care, intre 1 ianuarie-1 septembrie 2021, vor incadra in munca, pe perioada nedeterminata, persoane cu varsta peste 50 ani, disponibilizate din motive…

- Traim intr-o lume dominata de tehnologie: computere, tablete, televizoare smart, telefoane inteligente ș.a.m.d. Prin intermediul internetului poți citi articole, carți, poți viziona desene animate, filme ori juca jocuri, poți face multe lucruri. Totuși, pentru mine, acestea nu pot inlocui mirosul carților…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, cele care sunt incluse in zona galbena. Romanii care revin din aceste regiuni vor fi obligati sa prezinte un test negativ RT-PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea intrarii in Romania. Apoi,…

- In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem…

- Meditatie la inceput de an „Durerea este o senzatie; suferinta, un sentiment. Nu e corect sa spui o senzatie de suferinta.” (1 ianuarie 1960) Intrebare fara paranteze „Cel mai mare pacat din lume este indiscretia! A binevoitorilor, a celor care ne iubesc. (Sfanta Indiferenta, unde esti?)” (28 decembrie…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau prin Biroul de Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații in colaborare cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, a desfasurat un concurs…

- Probabil ca atunci cand au luat decizia de a carantina localitațile care ating rata de 6 infectați la mia de locuitori, guwernerii au crezut ca vor trebui sa ia aceasta masura doar in localitațile nasoale din Moldova, gen Vaslui sau de prin Teleorman, unde, știe tot romanul educat, locuiesc un fel de…

- Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. “Zece persoane au fost declarate decedate, iar sapte persoane sunt…