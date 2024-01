Stiri pe aceeasi tema

- PEDEPSE… Profesorii care fac meditatii cu elevii de la clasa vor fi sanctionati mult mai dur. Potrivit noii legi a educatiei, acestia vor fi concediati sau suspendati de la catedra timp de pana la sapte ani. Pana in prezent, sanctiunea maxima era de un an. „Pentru a asigura echitatea si obiectivitatea…

- Ministerul Educației a decis sa impuna sancțiuni mai severe pentru profesorii care ofera meditații elevilor din clasele unde predau. Aceste masuri includ pedepse mai drastice, precum desfacerea contractului de munca pentru diverse abateri, printre care pregatirea elevilor carora le predau la clasa,…

- Profesorii au voie sa faca meditații fiscalizate cu copii din afara cursurilor, dar nu cu cei de la clasa. Altfel, pot fi sancționați pana la concediere sau suspendarea de la catedra pana la 7 ani de zile.Pana acum, sancțiunile din partea Ministerului Educației erau mult mai blande și foarte rar…

- Perspective 2024 – in anul in care au fost promulgate Legile educatiei, elevii si profesorii din Romania isi doresc pentru anul viitor in primul rand mai multa predictibilitate. Ei mai vor masuri concrete pentru scaderea abandonului scolar si unitati de invatamant mai sigure. Elevii isi doresc, de asemenea,…

- Ministrul francez al Educatiei a vizitat o scoala in care unii elevi au refuzat sa priveasca un tablou cu femei goale in clasa, ceea ce a provocat un protest al profesorilor, scrie BBC.Elevii si-au acuzat, de asemenea, profesoara ca a facut remarci rasiste si islamofobe, ceea ce scoala neaga, potrivit…

- Profesorii care fac meditații cu elevii de la clasa vor fi cercetați disciplinar: Ce este Registrul de interese Profesorii care fac meditații cu elevii de la clasa vor fi cercetați disciplinar: Ce este Registrul de interese Noua lege a Educației, care a intrat in vigoare din 2 septembrie, stipuleaza…

- Profesorii din școli și licee vor trebui sa declare anual meditațiile pe care le fac cu elevii și școlile de la care provin aceștia, potrivit unui proiect de ordin de ministru al Educației.Ordinul vizeaza aprobarea intocmirii unui registru de declarații de interese in invațamantul preuniversitar, unde…

- Profesorii care dau meditații vor fi obligați sa treaca acest lucru in registrul declarațiilor de interese care se va aplica in școli, conform proiectului de ordin de ministru al Educației, a anunțat instituția condusa de Ligia Deca, miercuri, 25 octombrie. Nedeclararea meditațiilor va fi considerata…