De când devine funcțional Registrul Agresorilor Sexuali In Romania zilnic 9 copii devin victime ale agresorilor sexuali, potrivit statisticilor. Agresorii primesc pedepse mici, apoi sunt eliberați conditionat, iar 70% dintre ei recidiveaza, conform datelor publice. Registrul Agresorilor Sexuali, in baza caruia ei agresorii vor fi monitorizati dupa ce ies din inchisori, trebuia sa fie gata la inceputul acestui an. Dar, la cererea Ministerului Afacerilor Interne, termenul a fost amanat. Anul trecut, conform datelor IGPR, au fost reclamate la politie 726 de violuri cu victime copii si 2.034 de acte sexuale cu un minor. 417 copii au fost victime ale agresiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

