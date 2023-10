Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama (45 de ani) e fosta soție a lui Ilie Nastase. Dupa un mariaj de cinci ani, cei doi au divorțat in 2018 și s-au recasatorit, el cu Ioana Nastase, iar ea cu Florin Pastrama. Acum, vedeta anunța o reușita in cariera, pentru ca are propria afacere in Dubai, acolo unde s-a mutat anul acesta. …

- Brigitte Pastrama s-a mutat deja in Dubai, unde și-a achiziționat o locuința și s-a mutat cu intreaga familie. Bruneta a lasat in urma ce a construit in țara, pentru o noua viața. Vedeta a vorbit despre cum este viața in țara araba și și-a prezentat casa de lux pe care și-a cumparat-o.

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Alex Ashraf a divorțat de Oana Zavoranu! Soțul vedetei s-a mutat la amanta lui, astfel ca barbatul a decis sa plece din casa partenerei sale și sa o lase singura pe aceasta.

- Un scandal a avut loc in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt dupa ce doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresati de sotul femeii care conduce Comisariatul. Politistii continua cercetarile…

- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai cunoscute femei din Romania, insa viața ei acum se imparte intre București și Dubai, dupa ce și-a cumparat o casa in Emiratele Arabe Unite. Totuși, vedeta are afaceri in țara, iar asta e unul dintre motivele pentru care nu se stabilește definitiv in strainatate.…

- Brigitte Pastrama se imparte intre București și Dubai, dupa ce recent și-a achiziționat o casa in Emiratele Arabe Unite. Fosta soție a lui Ilie Nastase nu poate renunța la Romania, pentru ca aici are afacerile.Brigitte Pastrama deține un loc de joaca pentru copii, in zona Floreasca, unde organizeaza…