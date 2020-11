De Black Friday, Poșta Română face livrare la ușă. Ofiicile au program de lucru prelungit Peste 600 de oficii poștale iși asteapta clientii inclusiv sambata, 14 noiembrie și duminica, 15 noiembrie, pentru ridicarea coletelor comandate. Totodata, livrarea va fi posibila, la cerere, și direct la ușa destinatarului, in toate localitațile din țara. Lista oficiilor cu program prelungit, in aceasta perioada, se regaseste pe site-ul companiei, accesand link-ul: https://www.posta-romana.ro/gaseste-oficiu-postal.html . Totodata, coletele vor ajunge și direct la ușa clienților, in fiecare localitate din Romania prin rețeaua de transport dedicata. Expeditiile sunt monitorizate in sistem Track&Trace… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

